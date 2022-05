«Trovare la forza per rialzarsi». Sofia Goggia incoraggia i malati di Parkinson

Un convegno per dimostrare che ci possono essere spunti positivi anche nelle situazioni più difficili. Si è tenuta sabato 21 maggio l’8ª edizione de «L’inguaribile voglia di vivere», organizzata dalla sezione bergamasca dell’Associazione italiana parkinsoniani (Aip). Ospite d’eccezione, sul palco del Centro congressi Giovanni XXIII, la sciatrice bergamasca Sofia Goggia, che ha portato la sua esperienza personale di resilienza e ha parlato di come rialzarsi dopo una caduta. «Ho avuto alcuni infortuni ma con attitudine positiva e atteggiamenti propositivi nel quotidiano, ho trovato dentro di me le energie migliori per superare l’ostacolo e ricominciare, senza scoraggiarmi», ha detto Goggia.

Gli interventi susseguitesi durante il convegno, presentato da Max Pavan, hanno proposto la malattia come una risorsa: non più una situazione di rassegnazione, compatimento o autocommiserazione quanto una condizione che stimola e non impedisce una vita in cui raccogliere sfide, aprirsi e mettersi a disposizione degli altri. «Le cadute capitano a tutti e possono essere l’occasione per tirare fuori da noi stessi qualcosa di buono, trasformando la sofferenza in solidarietà», il commento di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

«Malattia, disabilità e Parkinson non fermano la vita, anzi portano a un maggior apprezzamento di questo dono che, al di là di ogni problema, vale la pena di essere vissuto – ha concluso Marco Guido Salvi, presidente dell’Aip di Bergamo –. Ci sono circa cinquemila parkisoniani nella Bergamasca. Come associazione organizziamo una serie di attività, dalla tangoterapia alla kickboxing, per migliorarne la vita».