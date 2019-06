Truffe agli anziani, fenomeno in crescita

Nei primi 5 mesi dell’anno sono state 132 Nello stesso periodo del 2018 si erano fermate a 116, l’incremento è del 13,8%. Concorrono anche le frodi informatiche. Due pagine su «L’Eco« in edicola oggi, mercoledì 26 giugno.

Il dato, anche se non consolidato perché si riferisce soltanto ai primi cinque mesi di quest’anno, è emblematico e preoccupante al tempo stesso. A Bergamo e provincia le truffe e frodi informatiche ai danni di persone anziane sono cresciute del 13,8% rispetto allo stesso periodo (da gennaio a maggio) del 2018. Nonostante le campagne di sensibilizzazione messe in campo dalle Forze dell’ordine (con incontri mirati sul territorio) e dai mass media, sembra che i criminali che vanno a colpire le fasce più deboli della popolazione, appunto gli anziani, non si diano per vinti. Dall’1 gennaio al 31 maggio di quest’anno le truffe – stando ai dati ufficiali del ministero dell’Interno, raccolti dalla Prefettura – sono state 132, rispetto alle 116 dei primi cinque mesi dell’anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA