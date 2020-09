Truffe, finte telefonate dall’Adiconsum

Le regole per riconoscere gli inganni Diverse segnalazioni dalla provincia hanno segnalato telefonate di persone che si qualificano come appartenenti all’associazione di consumatori.

«Tutti – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo - veniamo raggiunti da chiamate di operatori che per catturare la nostra attenzione ci forniscono delle informazioni che poi, ad una verifica, si rivelano ingannevoli».

Il mondo delle tariffe che riguarda la telefonia fissa, la telefonia mobile e la connessione ad internet fissa oppure tramite router o modem portatile, non si discosta da questo panorama, e è piuttosto intricato.

Al momento della scelta di una specifica tariffa, Adiconsum consiglia di informarsi sull’ammontare dei costi di attivazione, sulla (eventuale) durata del vincolo contrattuale e sulle condizioni che vengono applicate qualora si decida di disdire o di recedere anticipatamente dal contratto; informarsi in anticipo sulle eventuali variazioni di prezzo che le tariffe potrebbero subire nel corso della durata del contratto. In ogni caso, bisogna prestare attenzione alle cosiddette modifiche unilaterali del contratto. Sottoscrivendo il contratto con una promozione, si parte da 24,90 € al mese fino ad un massimo di 35,90 € al mese. Se invece non si sottoscrive il contratto con una delle promozioni, si parte dal 26,95 € al mese fino ad un massimo di 34,95 € al mese. Di norma, il modem (o il router) per la connessione ad internet viene incluso nel costo mensile della tariffa, così come i costi di attivazione. Quasi tutte le tariffe consentono di effettuare telefonate illimitate.

«Ebbene… alcuni consumatori ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da parte di persone che, spacciandosi per operatori Adiconsum (Associazione Consumatori riconosciuta dalla legge che ha come mission la tutela dei consumatori, non la vendita di offerte dei servizi di luce, gas telefono) propongono offerte di vari gestori telefonici. Vari sono i numeri che ci sono stati segnalati:342 5013145 -06 7877878 -320 7871212. Innanzitutto, ricordate che in caso di modifica del contratto, il vostro operatore telefonico o di luce e gas vi invia un sms o una lettera per comunicarvi il cambio del piano tariffario o delle condizioni contrattuali, in cui tra l’altro specifica anche i termini temporali entro cui rispondere».

Cosa fare? Adiconsum consiglia di prendete tempo con il call center che vi ha chiamato e non sottoscrivete nulla; diffidare se chi chiama non rilascia nome e codice numerico per un’eventuale identificazione successiva; segnare il numero che ha chiamato; contattare l’azienda di telefonia, di luce o gas che sia, per verificare se le notizie comunicate sono vere; fare un’ulteriore verifica, ricontattando il numero che ha chiamato. Se il numero risulta non raggiungibile, com’è nella maggioranza dei casi, è la prova che la chiamata era ingannevole. Infine, segnalare l’episodio all’azienda, alla società, all’ente, all’istituto o all’associazione a nome dei quali era arrivata la telefonata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA