Truffe telefoniche, falsi operatori Tim

Adiconsum: «Attenzione a non cascarci» Nuova truffa telefonica, segnalati decine di casi in provincia.

Si apre un nuovo fronte nel campo delle truffe telefoniche: da qualche giorno arrivano telefonate da sedicenti operatori TIM, per le quali le associazioni di consumatori hanno già raccolto decine di segnalazioni quotidiane per comportamenti scorretti e insistenti, per non dire poco garbati. «Si spacciamo per operatori TIM – racconta Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo - e, come è capitato ad una nostra associata, per la quale abbiamo sporto denuncia all’AGCOM, si sono presentati con lo scopo di migliorare la velocità fibra, chiedendo chiaramente il solito consenso per i dati e la privacy, salvo poi verificare che non erano operatori del 187. La chiamata, infatti, arriva da un numero già oggetto di segnalazioni truffa.»

I finti operatori invitano a contattare il 187 per eventuali informazioni: « il trucco sta nel fatto che questi in realtà non attaccano il telefono e restano così in linea. L’utente chiama il 187, ma sono ancora loro a rispondere. Se il trucco riesce il cittadino ha tutte le conferme del contratto e senza accorgersi si trova canalizzato su altro operatore con tutti i disguidi di sorta, qualora lo stesso avesse in corso delle promozioni. In altri casi dicono che arriverà un messaggio di conferma sul cellulare, ma naturalmente questo non avviene». «Per la nostra associata, peraltro la telefonata poteva non dare adito a sospetti in quanto erano in corso con TIM dei contatti per problemi sulla fibra – continua Busi. Ci si chiede come abbiamo potuto carpire tali notizie».

L’invito è il solito: mai dare i dati né rispondere a numeri telefonici che non si conoscono.

