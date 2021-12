Tubatura dell’acqua rotta a Bergamo. 200 utenze senz’acqua e code in via Corridoni Sta creando parecchi disagi in città la rottura di una tubatura d’acqua a Redona.

Il servizio di distribuzione acqua dovrebbe essere ripristinato entro le 16. Questo almeno l’auspicio di Uniacque che sta intervenendo per sistemare un guasto a una tubatura avvenuto in tarda mattinata in via Corridoni, nel quartiere di Redona a Bergamo.

Le utenze senz’acqua sarebbero circa 200. In via Corridoni si sono formate lunghe code in prossimità del cantiere momentaneo dei lavori.

