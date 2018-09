Turismo, agosto da record a Bergamo

È il migliore degli ultimi 20 anni Negli alberghi della città clientela cresciuta dell’8%. Stranieri sempre più numerosi e si allungano i tempi di permanenza.

Cresce il turismo in città, anche nei mesi tradizionalmente meno gettonati. Quello appena trascorso è stato il miglior agosto degli ultimi vent’anni, eccezion fatta per il 2015, l’anno di Expo. A rilevarlo sono gli albergatori. «Agosto è sempre stato un mese tranquillo in una città come la nostra legata al turismo d’affari – spiega Alessandro Capozzi, vicepresidente degli Albergatori Ascom –. Ma quest’anno i numeri indicano una crescita dell’8 per cento delle presenze rispetto al 2017, confermando anche nella seconda metà del mese quanto già rilevato a Ferragosto. La città sembra essere ormai entrata a pieno titolo tra le destinazioni turistiche italiane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA