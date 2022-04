Turismo, la ripresa continua. Presenze da record a Pasqua, prospettive positive per l’estate

Segnali di ripresa incoraggianti del turismo bergamasco: nel 2021 è stata costante la crescita dei visitatori in città e in provincia, con alcuni dati già superiori al periodo pre-Covid19 (come la permanenza media dei turisti) e una reputazione molto positiva sul web. Dalla Pasqua 2022 arrivano sostanziali conferme di una ripartenza solida, con una previsione di crescita ulteriore per il 2022. Sono questi, in estrema sintesi, alcuni degli elementi più rilevanti dell’analisi svolta da VisitBergamo e Provincia di Bergamo, in collaborazione con l’agenzia InTwig.