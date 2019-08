Turista francese morto nel Cilento

Boom per la app salvavita del 112 La app Where are U permette di geolocalizzare la chiamata di soccorso: nei giorni 18, 19, 20 agosto i download in Lombardia sono stati 1511, 12.080 e 18.966.

Dopo la morte del turista francese Simon Gautier nel Salernitano, c’è stato negli ultimi giorni un boom dei download di Where are U (l’app che localizza con precisione e invia la posizione al numero unico 112): a fronte dei 600-800 medi giornalieri, nei giorni 18, 19, 20 agosto i download in Lombardia sono stati 1511, 12.080 e 18.966. A renderlo noto è Areu, l’agenzia di emergenza urgenza, che invita a diffondere ancor più la conoscenza della app salvavita.

Il turista francese, 27 anni, è deceduto il 9 agosto nel corso di un’escursione sui monti del Cilento (Salerno). Fatale la rottura dell’arteria femorale recisa dopo la caduta in un dirupo. Il giovane è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri con una drammatica telefonata al 118 ma, secondo una prima ricostruzione, il ventisettenne in poco tempo, 40/ 45 minuti, sarebbe morto. Nella chiamata non è stato in grado di fornire indicazioni sulla posizione e poi i collegamenti si sono interrotti. Il suo cadavere è stato trovato solo il pomeriggio del 18 agosto.

Dopo il ritrovamento di Simon l’attenzione dei giornali e delle televisioni si è concentrata sui ritardi nel trasformare il vecchio 118 nel nuovo 112, e sull’impossibilità di localizzare un cellulare in molte zone d’Italia.

