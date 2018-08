Lo spettacolo pirotecnico in Santa Caterina (Foto by Giavazzi)

Santa Caterina, torna la magia dei fuochi

Lo spettacolo pirotecnico - Video Dagli spalti allo stadio tutti con il naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico della festa dell’Apparizione.

Torna la magia dello spettacolo pirotecnico in Borgo Santa Caterina per la Festa dell’Apparizione. I fuochi artificiali sono ormai una tradizione per i bergamaschi. Dagli spalti allo stadio già dalle 19 tantissime persone erano pronte ad assaporare la magia dello spettacolo pirotecnico. I fuochi sono offerti dal Comitato per i festeggiamenti dell’Apparizione . Alle 21 via alla danza di luci. Ecco un piccolo assaggio video.

Al termine dell’atteso e sempre applaudito show - affidato a «La Pirolux» degli storici maestri pirotecnici Gardin di Padova - la fiumana di gente, attraversando le caratteristiche bancarelle, avrà modo di raggiungere il santuario per ricevere benedizioni davanti al simulacro dell’Addolorata. Domani, sabato 18 agosto, 416° anniversario dell’Apparizione, in santuario Messe già a partire dalle 6. In serata la solenne processione.

