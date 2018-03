Tutti pazzi per dino: gli appuntamenti

Al Caffi 2.100 visitatori in due giorni Decisamente positivo il bilancio del primo week end di apertura della mostra «Noi abbiamo 100 anni loro molti di più – Dinosauri al Museo», visitabile dallo scorso 10 marzo fino al 30 settembre al Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi di Bergamo, ed organizzata per festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto dal Museo stesso, che spegnerà proprio quest’anno 100 candeline.

Nel primo weekend sono stati 2.100 i visitatori dell’esposizione. Il rigore scientifico, garantito dalla collaborazione tra i ricercatori e i tecnici del Museo oltre che dai paleontologi supervisori del team Geomodel, si unisce alla spettacolarità di un allestimento coinvolgente in cui l’Arte diventa il veicolo per tradurre in maniera tangibile un patrimonio raccolto in 100 anni a Bergamo.

Sono partiti insieme alla mostra anche gli appuntamenti e le proposte culturali per le scuole (per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.museoscienzebergamo.it sezione didattica) a cura di Annalisa Aiello, Conservatore dei Servizi Educativi del Museo, e le giornate-evento che caratterizzeranno i fine settimana, a cura dell’Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali e dell’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana A.P.P.I..

Domenica 18 marzo, ore 15–16.30, sarà la volta di Allosauro in Carne e Ossa, breve visita guidata ed attività di laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni di età, a cura di ssociazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali; si tratta di una proposta gratuita, previo l’acquisto del biglietto di ingresso alla Mostra, e a numero chiuso con prenotazione anticipata obbligatoria scrivendo entro il venerdì precedente l’attività svolta a adn@museoscienzebergamo.it. Per ogni bambino è obbligatoria la presenza di almeno un adulto.

Da oltre vent’anni nella sala del Museo dedicata ai dinosauri troneggia lo scheletro di un Allosauro e da pochi giorni è possibile ammirare anche la sua possente ricostruzione in carne ed ossa. Attraverso un viaggio indietro nel tempo si scopriranno le caratteristiche di questo temibile predatore soprannominato il «leone del Giurassico». Ogni partecipante infine potrà costruire uno scheletro 3D di Allosauro e portarlo a casa a ricordo del pomeriggio passato in museo. In questa occasione verrà presentato «Dinosauri &Co» – vol. n° 7 della Collana Junior del Museo.

Sabato 24 e domenica 25 marzo, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18 «Tratti primordiali», attività rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni di età, per la quale non è necessaria la prenotazione; evento a cura di Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana A.P.P.I..Che aspetto avevano i grandi predatori del passato? Paleontologi e paleoartisti in erba potranno scoprirlo partecipando a questo laboratorio di disegno con Loana Riboli, illustratrice professionista, avvicinandosi così alla paleontologia attraverso la fantasia e la creatività.

Per tutto il periodo della mostra, da marzo a settembre, il museo sarà visitabile da martedì a venerdì 9 - 13 e 14,30 - 18. Il sabato, la domenica e i giorni festivi l’orario sarà continuato dalle 10 alle 19. Il prezzo del biglietto sarà di 8€ per gli adulti (dai 18 anni di età), 4€ (dai 4 ai 18 anni). Le scolaresche godranno un’ulteriore riduzione ed il biglietto che sarà di soli 3 euro per ogni studente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA