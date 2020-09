Tutto pronto per i test di Medicina

Al Lazzaretto quasi 800 candidati «I test saranno epocali, le indicazioni del Ministero sono ben precise per assicurare sicurezza e buon andamento delle prove» rivela il rettore dell’Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini.

Una tensostruttura a prova di maltempo. È pronto l’allestimento dell’Università al Lazzaretto e oggi, giovedì 3 settembre, alle 12 accoglierà circa 300 studenti per i test per l’accesso a Medicina. «Un lavoro impressionante, su un’area circa cinque volte il chiostro di Sant’Agostino – rileva il rettore Remo Morzenti Pellegrini –. I test saranno epocali, le indicazioni del Ministero sono ben precise per assicurare sicurezza e buon andamento delle prove». Il 16 settembre si proseguirà infatti con il test di Scienze della formazione primaria, con 600 iscritti attesi. Poi il 29 settembre l’appuntamento per 400 insegnanti di sostegno di primo grado, infine il 1° ottobre 750 insegnanti di sostegno di secondo grado. Se nella tensostruttura principale saranno predisposti 800 banchi distanziati di un metro e mezzo, un’altra tenda di 300-350 metri quadrati servirà da triage, e tra il 4 e il 16 settembre ospiterà anche uno sportello informativo per le matricole e una postazione del Cus; saranno circa 120 le persone impegnate per l’assistenza durante i test.

Un’altra data cerchiata di rosso è quella del 30 settembre: al Lazzaretto arriverà Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca. «Simbolicamente, arriva a Bergamo per dare inizio alle lezioni in tutta Italia. Una presenza che ha un significato molto importante, nella terra più colpita dall’epidemia. Dal Lazzaretto, luogo peraltro simbolico, si lancerà un segnale di speranza all’intero Paese», rileva Morzenti Pellegrini. In quella giornata saranno anche consegnate le pergamene ai laureati a distanza. Col ministro si parlerà anche dell’ipotesi di facoltà di Medicina? «Certo, sarà un’occasione – conferma il rettore –. Questo territorio può giocare una partita nel futuro a medio-lungo termine puntando sulla creazione di una filiera della salute: qui si inserisce la nostra offerta formativa, che sa distinguersi nel panorama universitario».

I posti disponibili per quest’anno ai test di Medicina sono in tutto a 13.072 in tutta Italia. A iscriversi alla prova sono stati in tutto 66.638, circa duemila candidati in meno rispetto all’anno scorso. «C’è un protocollo molto severo e organizzato che prevede un accesso differenziato, la distanza in aula dove si realizzano i test, mascherine, sanificazione, controllo degli spazi che viene effettuato dall’università stessa con il supporto della protezione civile nazionale e di tutte le altre istituzioni locali, quindi c’è un’organizzazione molto dettagliata che consentirà di svolgere i test in perfetta sicurezza garantendo gli studenti», ha assicurato ieri il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, alla vigilia dei test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA