Ucraina, Gori: «Sarò alla manifestazione di Milano»

«Aderisco alla manifestazione per l’Ucraina che si terrà domani (sabato 5 novembre ndr) a Milano. Siamo tutti per la pace, ma non può esserci pace senza libertà e senza ritiro degli invasori russi. L’Italia continui a fare la sua parte nel sostenere la resistenza del popolo ucraino». Lo annuncia su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori nella mattinata di venerdì 4 novembre.