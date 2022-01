Udinese, altri cinque positivi nel gruppo squadra: il totale sale a 15 La società comunica che sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19: quattro giocatori ed un membro dello staff. In tutto le persone in isolamento nel gruppo squadra sono 15: 12 calciatori e 3 componenti dello staff.

Udinese Calcio comunica che, «in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff)». Il Club ha attivato «le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff)».

Nel frattempo, sempre in casa Udinese, sono proseguiti gli allenamenti in forma individuale dei calciatori non positivi al Covid e non sottoposti a isolamento. Il club bianconero si attiene così alle disposizioni dell’Asl locale che ha bloccato fino al 9 gennaio l’attività sportiva di contatto dopo aver rilevato il focolaio in atto all’interno del gruppo squadra. Provvedimento che impedirebbe alla formazione di Cioffi di scendere in campo domenica al Friuli per affrontare l’Atalanta, ma che contrasta con il nuovo protocollo della Lega, secondo cui ogni squadra è tenuta a giocare se in grado di arruolare almeno 13 giocatori (di cui un portiere), Primavera inclusi. Restano pertanto dubbi sulla disputa dell’incontro con i nerazzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA