Uefa, Bergamo pronta per la Champions

Stadio omologato, si parte il 27 con l’Ajax Si sono conclusi lunedì 5 ottobre, dopo quelli di settembre, gli incontri dei tecnici Uefa a Bergamo: è attesa entro 2-4 giorni la comunicazione ufficiale che darà l’omologazione dell’impianto bergamasco per la Champions League.

I tecnici sono stati a Bergamo anche in previsione del 14 ottobre, quando la Nazionale azzurra giocherà proprio a Bergamo contro l’Olanda.

Domenica e lunedì un delegato Uefa è stato nuovamente in visita allo stadio di viale Giulio Cesare per valutare la conclusione dei lavori iniziati in estate, prendendo atto di quanto reso concreto dall’Atalanta dopo il precedente sopralluogo lo scorso settembre, quando il cantiere era ancora aperto. Al termine di quella visita, gli ispettori avevano sostanzialmente chiesto alcune piccole aggiunte alle aree dedicate ai media e alle aree hospitality per gli ospiti Uefa, lavori che sono stati nel frattempo eseguiti. Per il resto, è stato appurato che tutte le migliorie sono state implementate.

L’ok definitivo, quello che mette l’omologazione nero su bianco, ancora arriverà quindi tra pochi giorni: si devono solo chiudere i verbali dell’ultima visita, che saranno poi esaminati in sede Uefa prima della «certificazione» finale. Infine servirà solo attendere con ansia la prima partita della Champions made in Bergamo: il 27 ottobre arriverà l’Ajax.

