Un caso positivo all’isola d’Elba

Segnalato come contatto dall’Ats di Bergamo L’uomo, trovato positivo al covid-19 sull’isola toscana, dopo un tampone effettuato su una segnalazione dell’Ats di Bergamo come possibile contatto stretto di un altro positivo.

Dopo oltre tre mesi, all’isola d’Elba è stato registrato un nuovo caso positivo al Covid-19. Si tratta di una persona che era in vacanza con la famiglia sull’isola.

Lo rende noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dell’isola d’Elba, sulla pagina Facebook del Comune di Portoferraio.

«Il Presidente della Conferenza dei Sindaci per la Sanità, Angelo Zini, informa che è stato riscontrato un caso di positività nella mattinata di, sabato 15 Agosto. Il tampone eseguito su una persona segnalata come contatto stretto dalla Asl della provincia di Bergamo ha dato esito positivo. - si legge nella nota di Zini - Si tratta di una persona asintomatica in vacanza in una struttura dell’isola da alcuni giorni con la famiglia. Avendo rifiutato di trascorrere il periodo obbligatorio di isolamento sull’isola è stato predisposto un trasferimento al proprio domicilio con percorso sanitario assistito e in sicurezza con la segnalazione alla Asl e alle prefetture di competenza di presa in carico del caso e alle prefetture. Sono in corso da parte del Servizio Igiene e Territorio le verifiche per valutare i contatti avuti all’interno della struttura che ha ospitato la persona in questione e svolgere ulteriori indagini o test».

In totale all’Elba dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 12 contagi, l’lutimo era stato registrato il 4 maggio.

