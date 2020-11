Un disegno per ricordare Bergamo

Omaggio dei bimbi da tutto il mondo Il video «Un disegno per Bergamo dal mondo» raccoglie i disegni di bambini e ragazzi bergamaschi nel mondo dai due ai quindici anni.

La polenta, i mercatini di Natale, il giardino dei giochi dai nonni a Clusone, le montagne: sono solo alcuni dei disegni con cui i piccoli bergamaschi che vivono in giro per il mondo raccontano da lontano la terra orobica in un video realizzato da Silvana e Marco Scandella con Silvia Rota per «Bergamo de Fò».

«Un disegno per Bergamo dal mondo» raccoglie i disegni di bambini e ragazzi bergamaschi nel mondo, da Bruxelles all’India, dai due ai quindici anni ed è un omaggio artistico a Bergamo e alla sua terra accompagnato dalla canzone «Sei la mia terra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA