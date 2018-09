Un «Kilometro di solidarietà» per il Cesvi

Cena di beneficenza con Cristina Parodi Mercoledì 12 settembre a Bergamo, il centro delle professioni del Kilometro Rosso ospiterà la prima Charity Dinner di Cesvi “Un Kilometro di solidarietà”.

Oltre 100 imprenditori, manager, ospiti prestigiosi e rappresentanti del territorio bergamasco, si incontreranno per sostenere Cesvi e i progetti che, da più di 30 anni, porta avanti nel mondo contro fame e disuguaglianze. L’evento, organizzato grazie al sostegno di partner importanti come Banca Galileo e Volkswagen Bonaldi, ha lo scopo di raccogliere fondi in favore dei progetti dell’Ong e, in particolare, a beneficio della casa del sorriso in Zimbabwe.

Alla Charity Dinner prenderanno parte Cristina Parodi, da tempo testimonial dell’Ong, che parteciperà in qualità di “madrina” della serata e il conduttore televisivo Omar Fantini, il quale terrà l’asta benefica che si svolgerà durante la cena grazie anche a prestigiosi brand che hanno donato oggetti unici: gioielli, accessori moda, e per i più appassionati di sport memorabilia dei campioni di diverse discipline.

Il ricavato sarà devoluto alla Casa del Sorriso di Cesvi ad Harare, in Zimbabwe. Le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, sono popolate da migliaia di bambini e ragazzi di strada. Nessuno sa quanti siano, ma è certo che il numero dei minori che vivono in strada è in aumento in tutto il Paese. Ad Harare, nel 2004 Cesvi ha costruito una Casa del Sorriso dove i bambini e i ragazzi, che abitualmente vivono in strada, possono essere accolti in un clima sereno e ospitale. La Casa offre loro una possibilità concreta di salvezza e di riscatto: un luogo in cui trovare cibo, cure mediche, servizi igienici e frequentare corsi di formazione e laboratori artistici.

Le Case del Sorriso di Cesvi si trovano anche in Sudafrica, India, Perù, Brasile e ad Haiti: sono luoghi di socializzazione in cui bambini e ragazzi trovano un supporto per il reinserimento nella società civile e per superare l’emarginazione. Sono il centro di coordinamento di tutti gli interventi che Cesvi svolge a livello psicologico e sociale, educativo e legale.

Posti limitati, necessaria la prenotazione. Per informazioni scrivere a gala@cesvi.org

Il costo di partecipazione è di 100 euro, comprensivi di cena e costo di donazione.

