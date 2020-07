Un messaggio d’amore e speranza Giro del mondo per Bergamo - Video

Un messaggio d’amore e speranza

Un omaggio a Bergamo in 15 lingue dai cinque continenti: sono tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di speranza raccolti nel video plurilingue con sottotitoli in italiano «Un giro del mondo per Bergamo». Il video è stato ideato, progettato e realizzato da Silvana Scandella, Silvia Rota e Mauro Rota del Circolo di Bruxelles dell’Ente Bergamaschi nel Mondo, in collaborazione con Marta Soligo di Bergamo de Fò, Las Vegas.

