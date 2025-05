Un migliaio di chierichetti in Duomo: «La meta più importante della vita è l’incontro con Dio»

«Benvenuti a piccoli e grandi». Lo ha detto il Vescovo, monsignor Francesco Beschi , rivolgendosi al migliaio di chierichetti che in corteo, gioiosi, hanno raggiunto il Duomo per celebrare le Messa, momento centrale della Festa degli amici Clackson di venerdì 1° maggio.

I ragazzi all’interno del Duomo

(Foto di Yuri Colleoni)

«I pellegrini - ha aggiunto il Vescovo - non sono solo dei camminatori e la meta non è il Duomo dove siete arrivati, accolti in questa bellissima piazza. La meta più importante della vita è un incontro, l’incontro con Dio. Oggi sono felice di incontrarlo insieme a voi». I bambini e i ragazzi hanno fatto così ingresso in chiesa con i loro accompagnatori, familiari, catechisti e sacerdoti.