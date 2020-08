Un minuto di silenzio e poi il via

È partito da Bergamo il Giro di Lombardia A Ferragosto la caslsica del ciclismo è partita dai Propilei verso Como.

Dopo un minuti di raccoglimento per ricordare le vittime del Covid-19, i ciclisti che partecipano al Giro di Lombardia sono partiti dai Propilei del centro di Bergamo per raggiungere Como.

Ecco il percorso che seguiranno i corridori

I 231 chilometri tra Bergamo e Como di solito chiudono la stagione delle grandi corse, tanto da meritare l’appellavo di «Classica delle foglie morte». Stavolta, invece, la 114° edizione della seconda classica monumento della stagione si corre con l’afa e in condizioni dunque differenti da quelle abituali.

Al via comunque molti campioni del pedale, a partire dal vincitore della passata edizione, l’olandese Bauke Mollema. Tra i nomi di spicco anche il trionfatore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz, Vincenzo Nibali, trionfatore a Il Lombardia nel 2015 e 2017, e il vincitore del Gran Piemonte George Bennett. E ancora: Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Mathieu Van Der Poel, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Michael Woods, Alberto Bettiol, Aleksandr Vlasov, Tim Wellens, Ivan Ramiro Sosa, Tao Geoghegan Hart, Gianni Moscon, Rafal Majka, Andrea Bagioli, Mikel Nieve, Wilco Kelderman, Fabio Aru, Valerio Conti e Diego Ulissi.

Il Lombardia sarà trasmessa sugli schermi di 185 diversi Paesi del mondo, con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti. Rai, host broadcaster che produrrà tre ore di segnale in diretta, proporrà a gara agli appassionati del territorio nazionale su Rai 2, dalle 15.30 alle 18.50.



IL PERCORSO

A Bergamo il Giro di Lombardia è partito da Porta Nuova alle 12.20: il gruppo raggiunge via San Bernardino (passando da via Paleocapa e via San Giorgio) dove c’è il via effettivo. Poi si torna verso via Legrenzi e via Ruggeri da Stabello verso le 14.15 e il gruppo si dirige verso Villa d’Almè.

