Un parco sopra il parcheggio di via Fara - Ecco le foto di come sarà

La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato il progetto che delinea il futuro dell’area occupata ora dal cantiere per la costruzione del parcheggio interrato (la cui vicenda è ben nota e affonda le radici addirittura 20 anni fa, nel 2003, Sindaco Veneziani), un’area che entro la fine dell’anno sarà ricoperta di terra e restituita a verde pubblico.

«Gli uffici comunali - spiega Marzia Marchesi - hanno dato corso alle prescrizioni della Commissione paesaggio e della Soprintendenza nella stesura del progetto che sarà realizzato nei prossimi mesi: un percorso pedonale nel verde collegherà il chiostro piccolo di San Francesco alle Mura lungo quello che una volta zigzagava tra le gabbie della fauna orobica, una grande terrazza sarà il nuovo “belvedere” aperto sulla zona nord della città e sulla Maresana, piante, alberi e arbusti copriranno la porzione di collina laddove è stato scavato il futuro parcheggio per non residenti di Città Alta.»

Guarda le foto di come sarà il parco nella gallery qui sotto

Come sarà il parco sopra il parcheggio di via Fara

Cosa succederà dopo l’apertura del parcheggio di via Fara

Si delineano progressivamente gli assetti del centro storico che nascono conseguentemente alla realizzazione del parcheggio: prima la liberazione dalle auto di piazza Cittadella, poi la progressiva realizzazione di posti per residenti lungo le Mura, nei prossimi mesi la realizzazione di un’area verde fruibile dalla cittadinanza, successivamente l’allargamento della Ztl interna di Città Alta a via San Lorenzo e la rimodulazione della sosta in piazza Mercato del Fieno.

Il progetto del parco

Il progetto approvato si muove lungo direttrici molto chiare e semplici. Tra queste la possibilità di una connessione più agevole e diretta tra lo sbarco al piano alto del parcheggio in corrispondenza della galleria che si collega a Piazza Mercato del Fieno, con il cancello di accesso alla terrazza del Museo dell’ex complesso di San Francesco oltre alla possibilità di recuperare il tracciato preesistente che da valle già saliva verso il Parco della Rocca.

Dal parcheggio al chiostro di San Francesco

Il percorso di salita da via Fara viene riportato sul versante ovest in sostanziale corrispondenza a quello che era il tracciato del sentiero preesistente nel parco e che a tratti è ancora visibile, ricongiungendosi allo spalto che corrisponde alla mensa universitaria per poi risalire dalla scala in pietra esistente, verso lo spalto che corrisponde al patio retrostante il complesso di San Francesco.

Un nuovo Belvedere

Si è inoltre voluto dare maggiore effetto al percorso che collega lo sbarco dell’ascensore e collegamento con la galleria con il collegamento verso il complesso di San Francesco, avendo l’occasione di un suggestivo affaccio verso Valtesse e la Maresana e l’opportunità di considerare questo spazio come un esclusivo «Belvedere».