Una bandiera con l’Eco di Bergamo per gridare «Grazie ragazzi»

In edicola da venerdì 24 maggio a 8,70 euro più il prezzo del quotidiano. In omaggio per gli abbonati a Corner.

L’Atalanta sta regalando ai suoi tifosi una stagione indimenticabile, fatta di emozioni che non dimenticheremo mai, di successi e di delusioni. È vero, lo sappiamo, a volte le cose non vanno come vorremmo. A volte quella palla non vuole proprio entrare in porta. A volte quel che succede sul campo ti sembra che non rispecchi per niente quel che sentivi di meritare come tifoso. Ma in questo momento bisogna pensare che c’è un’intera squadra, ci sono delle persone che meritano di sentire una tifoseria vicina e grata. Sì, pensiamo che sia davvero giusto dire grazie all’Atalanta, per tutto quel che ha fatto fin qui e per tutto quello che farà in futuro.

Per questo abbiamo preparato una bandiera nerazzurra con scritto questo semplice ringraziamento: «Grazie ragazzi». Grazie per ogni gol, per ogni sofferenza. Per ogni gioia, quelle passate e, si spera, la prossima, enorme, per la Champions League. Abbiamo già mandato in stampa le prime copie. La bandiera «Grazie ragazzi» sarà in vendita al prezzo di 8,70 euro più il quotidiano.

La prima fornitura arriverà nelle edicole venerdì 24 maggio e a seguire, giorno per giorno, arriveranno i rifornimenti successivi, fino a esaudire tutte le richieste che gli edicolanti avranno ricevuto. Quindi, non disperate se non la riceverete subito. Gli abbonati la possono acquistare in edicola senza il costo del giornale e chi ha un abbonamento attivo a Corner riceverà una comunicazione speciale con le istruzioni per ritirarla in omaggio (in sintesi: da sabato 25 allo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni, la palazzina gialla).

L’Eco di Bergamo è al fianco della squadra della nostra città, per fissare la memoria comune di un’annata emozionante, che davvero un cuore solo non può contenere. E quando tutti avrete la bandiera «Grazie ragazzi», appendiamola a balconi e finestre il 31 maggio alle 18. Facciamo vedere quanto siamo vicini all’Atalanta: coloriamo Bergamo di nerazzurro. Perché il cuore bergamasco non smette di battere.

