Una veglia per ricordare Luca e Matteo

Preghiera nella parrocchia di Sant’Anna La preghiera, rivolta a tutti coloro che vorranno fare sentire la loro presenza alle famiglie sconvolte da questa tragedia, si terrà venerdì 9 alle 20.45.

Una veglia nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna, quella in cui sono cresciuti Luca Carissimi e Matteo Ferrari, per ricordare i due ragazzi morti sabato 3 agosto ad Azzano. La preghiera, rivolta a tutti coloro che vorranno fare sentire la loro presenza alle famiglie sconvolte da questa tragedia, si terrà venerdì 9 alle 20.45. Il quartiere di Borgo Palazzo in questi giorni di lutto si è stretto intorno alle famiglie dei ragazzi.

Venerdì ci sara l’autopsia sui corpi dei due ragazzi, solo dopo verranno decise le date dei funerali. «Spero che verranno celebrati insieme – dice il parroco di Borgo Palazzo don Eliseo Pasinelli –, ma devo vedere le famiglie e decidere con loro. La nostra intenzione sarebbe anche quella di allestire la camera ardente nella chiesa dell’oratorio. È bello vedere gli amici così uniti e vicino alle famiglie».

