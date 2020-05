L’incidente in via Betty Ambiveri (Foto by Beppe Bedolis)

Un’auto pirata che viaggiava contromano

investe un uomo in monopattino in città Un’auto pirata che viaggiava contromano ha investito domenica 24 maggio in via Betty Ambiveri un uomo in monopattino, finito in codice giallo all’ospedale.

L’investimento verso le 14,15. Da una prima, sommaria ricostruzione una Toyota Yaris scura ha eluso un controllo delle forze dell’ordine a Curno e si è data alla fuga . Arrivato a Bergamo, alla rotonda dell’ex Molini Moretti, e procedendo contromano, il pirata della strada ha travolto un uomo in monopattino che era in compagnia di un amico, nei pressi del Cristallo Palace. L’utilitaria si è diretta verso via San Giovanni Bosco, ha imboccato la circonvallazione e, inseguita dalle forze dell’ordine, ha fatto perdere le sue tracce nei pressi di Calcinate. In via Betty Ambiveri sono sopraggiunte l’automedica e l’ambulanza del 118. L’uomo investito, un 30enne di origini boliviane, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Bergamo, le Volanti della Polizia, la Sorveglianza Italiana e la Polizia locale per i rilievi del caso.

Il monopattino dell’uomo investito

(Foto by Beppe Bedolis)

