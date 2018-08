UniBg, rush finale per le iscrizioni

Ecco le scadenze in calendario Ultimi giorni utili per iscriversi all’Università degli studi di Bergamo. E quest’anno, per la prima volta, non sono previste proroghe dei termini per le immatricolazioni.

Queste le scadenze in calendario: Scienze della formazione primaria, pre-iscrizioni fino al 31 agosto e test di ammissione il 14 settembre; lauree triennali della Scuola di Ingegneria, immatricolazioni fino al 14 settembre; Economia aziendale, immatricolazioni fino al 3 settembre; il 14 settembre è l’ultimo giorno utile anche per le immatricolazioni ai corsi di Economia; laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e Diritto per l’impresa nazionale e internazionale, Lettere e Filosofia. Per Lingue e letterature straniere moderne e Scienze della comunicazione l’ultimo giorno utile per iscriversi è invece il 7 settembre. Sino alla stessa data sono aperte le pre-iscrizioni a tutti i corsi di laurea magistrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA