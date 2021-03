Unibg, sessione di laurea fino al 15 giugno

e nuovi appelli d’esame ad aprile e maggio L’Università ha prorogato l’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/2020 dal 30 aprile al 15 giugno per permettere a tutti gli studenti prossimi al termine del loro percorso di conseguire il titolo senza doversi iscrivere ad un altro anno di corso.

L’Università degli studi di Bergamo proroga il termine dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/20 dal 30 aprile al 15 giugno 2021, con appelli d’esame aggiuntivi nei mesi di aprile e maggio. Lo ha comunicato il rettore Remo Morzenti Pellegrini in una lettera inviata nel pomeriggio di venerdì 19 marzo agli studenti. Obiettivo della scelta: permettere a tutti gli studenti prossimi al termine del loro percorso di conseguire il titolo senza doversi iscrivere ad un altro anno di corso.

«Siamo consapevoli – si legge nella lettera, firmata dal rettore e dal direttore generale Michela Pilot – che la situazione di emergenza che stiamo vivendo ormai dal febbraio 2020, per alcuni di voi, ha determinato un rallentamento o un ritardo nella conclusione del percorso degli studi universitari. In attuazione della Legge 26 febbraio 2021, n.21, è stata disposta la proroga del termine dell’ultima sessione di laurea per l’a.a. 2019/20 dal 30 aprile al 15 giugno 2021, con l’obiettivo di permettere a tutti gli studenti prossimi al termine del loro percorso, di conseguire il titolo senza doversi iscrivere ad un altro anno di corso. Si precisa che la misura è rivolta agli studenti e alle studentesse che nell’anno accademico 2019/20 erano regolarmente iscritti all’ultimo anno di corso, in corso o fuori corso, e che non conseguiranno il titolo entro il 31 marzo 2021».

«I Dipartimenti – prosegue – fisseranno dunque un ulteriore appello di laurea che si terrà entro il 15 giugno; le date saranno comunicate tramite i canali ufficiali di Ateneo. Per consentire a chi debba ancora terminare gli esami di beneficiare della proroga, saranno fissati anche appelli d’esame aggiuntivi nei mesi di aprile e maggio 2021. Nei prossimi giorni verranno disposte le procedure amministrative e le scadenze relative alle nuove sessioni di esami e delle sedute di laurea. Vi anticipiamo che la domanda di conseguimento titolo deve essere effettuata online almeno un mese prima della data di laurea e che tutti i crediti formativi previsti dal proprio corso di studi devono essere registrati in carriera entro almeno 15 giorni prima della seduta di laurea. Gli appelli di esame aggiuntivi saranno fissati dai docenti tenendo conto di tali scadenze».

«Infine, il nuovo termine dell’anno accademico 2019/2020 è stato spostato al 15 giugno 2021 anche per quanto riguarda la contribuzione studentesca e le borse di studio. Nel caso in cui gli studenti sopra indicati si siano iscritti all’a.a. 2020/2021 avranno diritto al rimborso delle tasse versate ad eccezione dell’Imposta di bollo di € 16,00. Il rimborso sarà disposto d’ufficio entro il 30 luglio 2021 mediante accredito sulla carta elettronica universitaria. Sicuri di aver accolto anche le sollecitazioni dei rappresentanti degli studenti e confidando nella vostra attenzione e nella vostra collaborazione, così importante e attiva per il senso di comunità universitaria che ogni volta intendiamo ribadire e rinforzare, vi salutiamo caramente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA