Università, l’esercito dei 20 mila studenti

Nuovo record: tutti i numeri su L’Eco A meno di un mese dall’apertura delle immatricolazioni l’Università degli studi di Bergamo supera la soglia dei 20 mila studenti con due anni di anticipo rispetto alle previsioni.

La tendenza in corso negli ultimi cinque anni viene confermata. Una crescita degli studenti costante e progressiva che non accenna ad arrestarsi e che riguarda tanto i corsi di laurea triennali che magistrali. I dati con riferimento alle lauree triennali mostrano un incremento del 19% degli studenti pre-immatricolati e immatricolati (questi ultimi hanno già provveduto al pagamento del contributo unico di 156 euro). Su L’Eco di Bergamo in edicola, e qui nella versione digitale, tutti i numeri dell’incremento di tutti i dipartimenti. «Questi dati che superano ogni previsione – spiega il rettore Remo Morzenti Pellegrini - essendo stato lo scorso anno accademico l’anno record nelle immatricolazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA