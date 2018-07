Uscita dal casello Telepass con brivido

Treviglio, cartello divelto sulla Brebemi Uscita dal casello Telepass con brivido per gli automobilisti che transitano verso Bergamo sulla Brebemi

Uscita dal casello Telepass della Brebemi con brivido per gli automobilisti di rientro verso Bergamo: un cartello divelto a Treviglio in direzione Bergamo ostacola il passaggio dei veicoli. La foto è stata scattata intorno alle 18 di martedì 31 luglio. Una situazione pericolosa per chi esce dal casello Telepass, meglio usare prudenza e moderare molto la velocità.

