«Uscito perchè annoiato da mia moglie»

Ancora controlli. C’è chi ancora fa i pic-nic In questo periodo di prolungata emergenza, si susseguono le richieste di assistenza rivolte alle Stazioni Carabinieri, soprattutto da parte delle persone anziane che vivono sole.

Tra questi un 88enne di Nembro, fortemente debilitato ed impossibilitato a raggiungere con urgenza l’ospedale di Seriate, è stato accompagnato dal Comandante della Stazione di Alzano Lombardo, riuscendo così a sottoporsi in tempo alla terapia salvavita.

A Nembro, una persona anziana che vive da sola, affetta da una grave insufficienza renale e risultata positiva al coronavirus, si è rivolta alla Stazione Carabinieri di Alzano Lombardo poiché, nel pieno dell’emergenza sanitaria in atto, la riduzione del personale che svolge solitamente le attività di natura assistenziale, aveva fatto sì che nessuno potesse accompagnarla presso l’ospedale di Seriate, dove, a metà pomeriggio, doveva sottoporsi ad una dialisi d’urgenza per fronteggiare la grave patologia di cui soffre. Il Comandante della Stazione dei Carabinieri, con l’ausilio di un auto del Comune, si è fatto carico di accompagnare l’anziano presso l’ospedale, attendere l’intervento e riaccompagnarlo a casa in tarda serata.

Prosegue intanto l’attività di controllo nei centri abitati e lungo le principali arterie stradali per verificare il rispetto della oramai nota direttiva che limita la mobilità delle persone, consentendo gli spostamenti solo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante apposita autodichiarazione. Nella sola giornata di mercoledì i Carabinieri hanno controllato circa 660 persone e 50 esercizi commerciali, riscontrando ben 67 denunce complessive, in aumento rispetto ai giorni precedenti, a testimonianza di una accettazione non del tutto convinta della normativa in atto.

In particolare, a Bergamo, un gruppo di 8 ragazzi, intorno ai vent’anni, stava effettuando un picnic all’interno del parco di Loreto; sempre a Bergamo, un 58enne, fermato a bordo della propria auto, ha affermato di essere uscito a fare un giro perché annoiato dalla moglie; a Medolago, un uomo e una donna di 41 e 36 anni della Valle Imagna, sono stati fermati a circa 30 km da casa mentre a Dalmine un 42enne ha dichiarato di recarsi da un amico a Ponte San Pietro per aiutarlo a riassettare casa.

