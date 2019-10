Uso di droga, prevenzione nelle scuole

Controlli su tremila studenti alle superiori Continua l’attività di controllo dei Carabinieri di Bergamo nelle scuole superiori di Bergamo e provincia.

Continua il servizio straordinario dei Carabinieri di Bergamo nelle scuole superiori di secondo grado della provincia di Bergamo per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo: nella mattinata di mercoledì 9 ottobre sono stati controllati tremila studenti.

I Carabinieri si sono avvalsi anche delle unità cinofile di Orio al Serio e hanno svolto i controlli in prossimità dei plessi scolastici, usando personale in borghese che ha osservato le aree limitrofe alle scuole per una prima attività di monitoraggio. Poi i militari in divisa hanno controllato l’area dell’arrivo dei treni, dei bus e dei luoghi di ritrovo dei giovani. I controlli sono in sinergia con le autorità scolastiche.

Due studenti, entrambi appena maggiorenni e originari della Val Cavallina, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso rispettivamente di 2,9 e 8,2 gr. di hashish, sottoposti a sequestro. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di assicurare la massima sicurezza e legalità agli studenti.

