Va in caserma per i documenti smarriti: spunta un ordine di carcerazione, preso Bergamo, 26enne gambiano s’era presentato per denunciare lo smarrimento dei documenti: arrestato carabinieri e condotto in carcere. Deve scontare 1 anno e 9 mesi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo, nei confronti di un cittadino gambiano 26enne.

L’uomo si è presentato in caserma in quanto aveva intenzione di denunciare lo smarrimento dei propri documenti. I Carabinieri, nell’effettuare un controllo al fine di verificare l’identità del soggetto, hanno constatato che aveva in pendenza un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzione penali del Tribunale di Bergamo.

Il gambiano, con svariati precedenti, disoccupato e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare la pena 1 anno e 9 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente reato commesso dal settembre 2018 al luglio del 2019 in Bergamo e Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA