Vacanze al via, primo esodo sulle strade

Ecco i flussi di traffico del weekend Questo sarà il primo weekend di esodo vacanziero di questa estate 2018 che vedrà anche i bergamaschi in movimento per le tanto agognate vacanze.

Anche la Bergamasca sarà coinvolta. I turisti non arrivano solo in città, ma si muovono anche verso le nostre montagne e il lago. Il boom è previsto ovviamente in A4, sotto pressione per l’occasione degli esodi estivi, con tempi di percorrenza molto superiori alla media. Probabili attese ai caselli, forti rallentamenti in prossimità delle interconnessioni tra A4 e le strade verso il Nord e in particolare la Slovenia, ma anche il Centro Italia.

Prudenza, massima attenzione e rispetto delle norme del Codice della strada le parole d’ordine per un viaggio senza problemi.

Le segnalazioni sono anche sul sito per Autostrade per l’Italia: «I volumi di traffico sono previsti in forte incremento al pomeriggio di venerdì̀ 29, al termine delle attività lavorative, con maggiori concentrazioni lungo i tracciati che collegano le città alle località̀ balneari, dei laghi e di montagna. La circolazione è attesa in aumento anche sabato 30 giugno, soprattutto al mattino, per i medesimi itinerari ed anche verso le città di interesse storico-artistico-archeologico». E poi ancora: «Con l’arrivo di luglio, domenica, traffico sostenuto, per movimenti di breve-media percorrenza, concentrati soprattutto al mattino, con direttrice nord-sud del Paese ed impegno delle tratte autostradali della dorsale ligure, adriatica, tirrenica, della versilia, verso la costa amalfitana e flegrea ed anche lungo le autostrade lombarde e piemontesi, in direzione dei laghi».

Il traffico previsto venerdì 29 giugno

Il traffico previsto sabato 30 giugno

Il traffico di domenica 1° luglio

