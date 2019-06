Vacanze estive in auto in Italia

«Nessun aumento fino al 15 settembre» Lo ha deciso il Cda di Autostrade per l’Italia: gli aumenti sarebbero dovuti scattare a partire dal 1° luglio.

Nessuna aumento dei pedaggi autostradali fino al 15 settembre sulla rete di Autostrade per l’Italia. Il Cda della società ha deciso di bloccare gli aumenti che sarebbero dovuti scattare a partire da lunedì prossimo, primo luglio, «con l’obiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione di Autostrade per l’Italia». Confermate le esenzioni già in vigore a Genova.

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia - è scritto nel comunicato - ha deliberato di prolungare la sospensione degli adeguamenti tariffari già decisa lo scorso primo gennaio 2019. Per effetto della decisione della Società i pedaggi sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia non aumenteranno a partire dal primo luglio, come era previsto, ma rimarranno invariati fino al 15 settembre 2019.

«Confermando la massima attenzione e vicinanza alla comunità genovese - prosegue la nota - il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia ha inoltre deciso di mantenere le esenzioni totali attualmente in vigore sulle principali tratte che interessano la città di Genova. Nelle rimanenti tratte liguri individuate, non ci sarà alcun aumento di pedaggio almeno fino alla fine dell’anno».

La società ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «tale autonoma decisione, ricordando la necessità di giungere, entro la prima metà del mese di settembre 2019, a soluzioni condivise in relazione ai programmi d’investimento futuri e a quelli in corso da parte della Società (in primis la Gronda di Genova, il Passante di Bologna e altri importanti investimenti riguardanti l’ampliamento di tratte autostradali di accesso alle aree metropolitane)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA