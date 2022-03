Vaccinazione anti-Covid19, prima dose in farmacia: ecco l’elenco delle strutture

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo diffonde l’elenco delle farmacie in cui è possibile effettuare la somministrazione

«In azzurro vengono indicate le farmacie/mini-Hub per le quali è possibile attualmente la prenotazione direttamente on-line sul portale Poste/Regione Lombardia – spiega il dottor Arrigo Paciello, direttore del Servizio Farmaceutico territoriale di Ats Bergamo –. Tengo a sottolineare che progressivamente aumenterà la platea delle farmacie/Mini-Hub prenotabili on-line su Poste. Per le farmacie attualmente non prenotabili su Poste (quelle che in elenco non sono in azzurro) le modalità di prenotazione rimangono quelle telefoniche o tramite accesso diretto in farmacia».