Vaccinazione antinfluenzale over 65 anni:

prenotazioni al via e ritiri da mercoledì L’Ats informa come gestire le vaccinazioni per gli over 65.

«In ordine all’arrivo dei vaccini antinfluenzali per i cittadini over 65 anni, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo segnala che Regione Lombardia, con una nota di venerdì 13 novembre, ha confermato che i medici di medicina generale possono effettuare le prenotazioni da lunedì 16 novembre e ritirare le dosi nelle farmacie a partire da mercoledì 18 novembre». Si conferma che i vaccini sono nei magazzini e che i medici stanno già prenotando le dosi, ribadiscono da Ats Bergamo. In sostanza la procedura sarà questa: i medici possono prenotare i vaccini per i pazienti over 65 nelle farmacie e lì andranno a ritirarli, per poi somministrali presso i loro ambulatori.

«Sono 105.000 le dosi di vaccino antinfluenzale destinate ai medici di medicina generale per i pazienti over 65 - specifica Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -. Le dosi sono già stoccate nei magazzini di Ats e pronte per essere consegnate».

