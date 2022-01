Vaccinazioni anti Covid, l’11 gennaio al via il nuovo hub al «Papa Giovanni»: fino a 2.500 dosi al giorno L’hub, nell’area esterna ovest dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, è dedicato ai cittadini over 12, consentirà al Papa Giovanni di somministrare, in totale, fino a 2.500 vaccini per la fascia d’età sopra i 12 anni al giorno.

L’andamento della somministrazione delle vaccinazioni da parte degli operatori dell’Asst Papa Giovanni XXIII procede a ritmo spedito. Martedì 11 gennaio prende il via la nuova sede hub Bergamo PG23 dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19 . L’hub, nell’area esterna ovest dell’Ospedale, è dedicato ai cittadini over 12 , consentirà al Papa Giovanni di somministrare, in totale, fino a 2.500 vaccini per la fascia d’età sopra i 12 anni al giorno.

Si potranno così raggiungere punte di oltre 800 dosi al giorno per la fascia 5-11 anni, il 25% della campagna vaccinale in corso sul territorio bergamasco, contenendo le pediatriche all’interno dell’ospedale, nel «centro L. Parenzan » e tenendo il

Punto Prelievi pronto per soddisfare eventuali ulteriori richieste

Un nuovo impegno per l’Asst Papa Giovanni XXIII, che va ad aggiungersi a quello di San Giovanni Bianco, Zogno e Sant’Omobono Terme per il quale «vanno ringraziati – spiega l’Asst – i medici, il personale sanitario, tecnico e amministrativo, la Protezione civile, i volontari, oltre all’apprezzamento encomiabile che va dato ai cittadini bergamaschi per l’ottima adesione alla campagna vaccinale e ai quali si raccomanda di presentarsi solo con appuntamento per garantire uno svolgimento ordinato delle somministrazioni».

