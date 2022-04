Vaccinazioni anti Covid: via libera per la somministrazione nelle farmacie anche per i soggetti con elevata fragilità - Ecco l’elenco

Da oggi, venerdì 29 aprile, anche le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età pari o superiore ai 60 anni possono prenotare l’appuntamento sul Sistema regionale per ricevere la somministrazione della terza (prima dose di richiamo/booster) e quarta dose (seconda dose di richiamo/booster) di vaccino anti Covid-19, presso le farmacie territoriali aderenti alla Campagna vaccinale anti Covid-19.

In fase di prenotazione tramite il portale regionale occorre selezionare «farmacia» come luogo di somministrazione e verranno mostrati gli appuntamenti disponibili. Se la farmacia individuata non è presente nel portale può essere contattata direttamente ai recapiti diretti presenti sul nostro portale aziendale al seguente link: https://www.ats-bg.it/contenuto-web/-/asset_publisher/ddZS7DDgwQZZ/content/vaccinazione-covid-19-nelle-farmacie-aderenti-al-protocollo-nazionale.