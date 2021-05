Vaccinazioni in Lombardia: dal 20 maggio aperte le prenotazioni per i 40enni - Video Il punto sulle vaccinazioni in Lombardia: guarda il video della conferenza stampa di Fontana, Moratti e Bertolaso.

La Lombardia apre le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per la fascia d’età dai 40 ai 49 anni a partire dal 20 maggio ma la somministrazione vera e propria del vaccino sarà a partire dai primi di giugno. Lo ha dichiarato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, durante la conferenza stampa in corso al Pirellone nella giornata di venerdì 14 maggio. Per la fascia d’età dai 30 ai 39 anni le prenotazioni partiranno invece il 27 maggio, per la fascia 16-29 anni sarà possibile invece prenotarsi a partire dal 2 giugno.

«Ci sono 631.358 lombardi prenotati tra i 50 e i 59 anni che stanno attendendo la prima dose del vaccino anti Covid: abbiamo l’agenda piena delle somministrazioni fino alla prima settimana di giugno per coprire questa fascia d’età» ha dichiarato Bertolaso. «Non è quindi possibile ipotizzare di procedere alle somministrazioni degli under 49 prima di questa data» ha spiegato il coordinatore lombardo che ha spiegato come la Lombardia si attenga ai target indicati dal commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il generale Generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, e il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, hanno incontrato oggi, venerdì 14 maggio, la stampa per fare il punto sulla somministrazione delle vaccinazioni.

