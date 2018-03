Vaccinazioni, siete in regola?

Le ultime novità della Regione Sabato 10 marzo, domani, è l’ultimo giorno utile per consegnare alle scuole la documentazione sulle vaccinazioni.

Sabato 10 marzo è l’ultimo giorno utile per consegnare alle scuole la documentazione sulle vaccinazioni obbligatorie (per i bimbi e i ragazzi fino a 16 anni iscritti ad asili e scuole) e la Regione puntualizza i tempi per le successive verifiche, rassicurando al tempo stesso i genitori. «Regione Lombardia - spiega l’assessore alla Sanità Giulio Gallera - ha messo in atto tutte le azioni e gli strumenti per l’attuazione di quanto previsto dalla legge sulle vaccinazioni obbligatorie in modo che nessun bambino sia escluso da scuola».

