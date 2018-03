Vaccinazioni, sono gli ultimi giorni

Fino a sabato per mettersi in regola Vanno consegnati i certificati alle scuole. L’Asst Bergamo Est

ha rilasciato 9.200 documenti, Bergamo Ovest 12.394, 693 solo a febbraio

Si è arrivati al conto alla rovescia: i genitori dei bimbi e dei ragazzi fino a 16 anni iscritti ad asili e scuole hanno tempo fino a sabato per produrre alle scuole la documentazione che attesta la somministrazione dei vaccini obbligatori per legge (o il completamento di tutti i cicli vaccinali), pena o l’esclusione dagli asili nido dei bambini fino ad avvenuta vaccinazione o sanzioni pecuniarie (per chi ha figli iscritti dalle elementari alle superiori).

