Vaccini ai 40enni, Fontana: «In Lombardia

superate le 500 mila prenotazioni» L’annuncio del presidente della Regione nella serata di venerdì 21 maggio. «Oltre il 50% dei lombardi ha fatto la prima dose o ha l’appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera».

«In Lombardia prevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 superate le 500 mila prenotazioni». Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post pubblicato poco dopo le 20,30 di venerdì 21 maggio sulle sue pagine social. «Oltre il 50% dei lombardi - si legge ancora nel post - ha già fatto la prima dose di vaccino o ha appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera». Nella Bergamasca, come comunicato nel pomeriggio di oggi da Ats Bergamo, sono quasi 70 mila le prenotazioni nella fascia 40-49, pari al 37% della popolazione di questa fascia.

La «finestra» per le prenotazioni dei quarantenni lombardia si è aperta giovedì 20 maggio e subito si è registrata un’adesione elevata: nelle prime 12 ore oltre 350 mila persone di questa fascia hanno prenotato l’appuntamento per la vaccinazione. Oggi l’ulteriore crescita delle adesioni fino a superare quota 500 mila.

A questa classe d’età appartengono 1,5 milioni di lombardi, di cui circa 169 mila residenti in provincia di Bergamo; è la seconda fascia demografica più consistente dopo il decennio 50-59 anni per cui le immunizzazioni sono in corso. Del milione e mezzo di lombardi tra i 40 e i 49 anni, però, circa 165 mila (poco più del 18%) hanno già ricevuto almeno una dose perché inseriti in categorie con precedenza, dai fragili agli operatori sanitari, dalle forze dell’ordine agli insegnanti.

Prenotare online è semplice, basta cliccare sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità:

Tramite sportello Postamat, anche per chi non è correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

Con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

Telefonando al numero verde 800 894545

Per maggiori informazioni: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc

