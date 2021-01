Vaccini anti-Covid in Lombardia

Sabato 12 mila somministrazioni Nelle strutture sanitarie della Lombardia, sabato 9 gennaio, come venerdì, sono state effettuate 12.000 vaccinazioni anti-Covid.

Il dato complessivo sale quindi a oltre 58.500 somministrazioni dall’inizio della campagna. «I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta nella giornata odierna» spiegano dalla Regione Lombardia.



I dati pubblicati alle 20.30 sul Report ministeriale erano ancora aggiornati alle 15.05 con un totale di 512.824 vaccinazioni a livello nazionale. In Lombardia sono state per ora consegnate 153.720 dosi. Il totale delle dosi consegnate in Italia sono 918.450.

Alle 21.30 i dati aggiornati alle 20.40: il totale delle vaccinazioni somministrate è arrivato il 9 gennaio a quota 555.855 dosi.

