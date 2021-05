Vaccini anti Covid in Lombardia, stanotte il via agli over 30 «Oggi superiamo le 5,5 milioni di inoculazioni fatte, domani (giovedì 27 maggio) apriamo le prenotazioni per la fascia tra i 30 e i 39 anni e il 2 giugno quella dei 16 ai 29 anni» spiega il governatore lombardo Attilio Fontana.

Da stanotte (mercoledì 26 maggio ndr), anche prima della mezzanotte, al via le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per la fascia di età 30-39 anni in Lombardia. «La campagna vaccinale sta andando molto bene. Nonostante il numero limitato di vaccini, oggi superiamo le 5,5 milioni di inoculazioni fatte, domani (giovedì 27 maggio) apriamo le prenotazioni per la fascia tra i 30 e i 39 anni e il 2 giugno quella dei 16 ai 29 anni. La macchina sta funzionando molto bene – ha detto il governatore Attilio Fontana –. Dalla fine di questa settimana il numero dei vaccini a nostra disposizione dovrebbe aumentare e di conseguenza la nostra capacità di vaccinare aumenterà. Se i numeri continueranno ad essere questi, entro il mese di luglio potremmo aver inoculato a tutti i cittadini lombardi almeno una delle due dosi, dando così una copertura abbastanza importante». Dal 2 giugno i vaccini saranno per tutti i cittadini compresi nella fascia di età che va dai 16 ai 29 anni (quindi anche i maturandi).

Rimane sempre attiva inoltre la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

Ecco come effettuare la prenotazione online:

- attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

- con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

- telefonando al numero verde 800 894545

Per maggiori informazioni vai su: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc.

