Vaccini, appello della Moratti ai giovani: «Prenotate al più presto» L’assessore al Welfare della Regione Lombardia: così il rientro a scuola avverrà in sicurezza.

«È importante prenotare al più presto la vaccinazione» contro il Covid: è l’appello ai giovani lanciato dal vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in una nota di giovedì 19 agosto in cui spiega che «la somministrazione della prima dose in questi giorni permette di completare il ciclo vaccinale entro la prima decade di settembre. In questo modo l’inizio dell’anno scolastico, fissato in Lombardia per lunedì 13 settembre, avverrebbe in piena sicurezza, con soddisfazione di tutti». Al momento, in Lombardia, sono 510.255 i ragazzi dai 12 ai 19 anni vaccinati o prenotati, pari al 74,3% dei cittadini con questa età. Non hanno invece ancora aderito alla vaccinazione circa 176.712 ragazzi (25,7%). Nella fascia d’età dai 20 ai 29 anni hanno aderito quasi 831.885 giovani (85,1%) mentre all’appello ne mancano ancora il 14,9% (pari a 145.927 persone).

In vista del rientro dalle vacanze estive, Moratti fa sapere che entro la fine di agosto rientreranno in funzione tutti i centri vaccinali della Regione (quelli aperti questa settimana sono 61, il 65% del totale). «Nell’ultimo mese - sottolinea infatti l’assessore - stiamo assistendo con un pò di preoccupazione alla risalita dei contagi, più marcata per le fasce di età giovani e giovanissimi. Così, in questa fase della campagna vaccinale, abbiamo deciso di mettere il focus su scuola e università. In effetti più alto sarà il numero di studenti vaccinati, maggiore sarà la possibilità di tornare in presenza o con pochissime limitazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA