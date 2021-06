Vaccini, Astra Day 5-6 giugno: accesso libero agli over 60, ecco dove e quando Al via il primo weekend Astra Day: 5-6 giugno l’accesso per gli over 60 non ancora vaccinati è senza prenotazione. Ecco le sedi, gli orari e i requisiti per aderire.

- Età maggiore o uguale a 60 anni;

- Non ancora prenotato su Piattaforma Poste;

- Negatività al Covid negli ultimi 90 giorni

- Residente in uno dei comuni elencati qui sotto

DOVE E QUANDO

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

HUB di Zogno c/o Palazzetto dello Sport - Via Romacolo (5 e 6 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Blello, Algua, Taleggio, Oltre il Colle, Bracca, Valtorta, Averara, Costa Serina, Sedrina, Serina, Camerata Cornello, Cassiglio, Mezzoldo.

HUB di SantOmobono c/o Palazzetto dello Sport - via Elia Frosio (solo sabato 5 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Barzana, Fuipiano Valle Imagna, Rota d’Imagna

HUB di Albino (5 e 6 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Cazzano Sant’Andrea, Peia, Aviatico, Colzate, Casnigo

dalle ore 8.00 alle ore 19.30

HUB di Chiuduno c/o Palasettembre - Via Martiri della Libertà, 6 (5 e 6 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: di Vigolo, Bianzano, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Vigano San Martino, Berzo San Fermo e Borgo di Terzo

HUB di Clusone c/o Palazzetto dello sport (5 e 6 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Azzone, Valgoglio, Gorno e Gromo

dalle ore 8.00 alle ore 19.00:

HUB di Treviglio c/o TreviglioFIERA (5 e 6 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Arzago d’Adda e Castel Rozzone

dalle ore 8.00 alle ore 13.00:

HUB di Mapello (solo sabato 5 giugno) riservato esclusivamente i residenti nei comuni di: Chignolo d’Isola, Solza, Pontida, Caprino Bergamasco

