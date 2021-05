Vaccini: in Lombardia al via la prenotazione per tutti i fragili. Dalle 18 di oggi registrazione estesa a chi ha più di 16 anni A partire dalle ore 18 di oggi, in Lombardia sarà estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 alla fascia d’età 16-49 anni (nati 1972-2005) con esenzione per patologia (i cosiddetti fragili).

Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale della Regione: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

L’esenzione per patologia che permette la prenotazione è un’esenzione per malattia cronica: si tratta di cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. La Lombardia, perciò, punta a chiudere la cosiddetta fase 4, quella riservata alle persone con patologie ma non ultrafragili, prima di avviare la fase massiva.

Quindi ai cittadini con patologie seguirà la fascia della popolazione senza patologie tra i 50 e 59 anni per la quale inizialmente erano state calendarizzate le prenotazioni dal 30 aprile e poi ipotizzate per la metà di maggio, periodo a questo punto più plausibile.

