Giorgio Gori in un fermo immagine tratto da una videoconferenza, foto d’archivio

«Vaccini, lavoro e lotta alla povertà»

Ecco le priorità di Bergamo per il 2021 Sono i tre punti più importanti indicati dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori per il 2021, spiegati nella conferenza stampa di fine anno trasmessa nel pomeriggio del 30 dicembre via Zoom.

L’amministrazione comunale lavorerà per la ripresa, «continuando sulla strada degli investimenti, dell’innovazione e della coesione», ha detto il primo cittadino. «Al centro ci sono i vaccini, il lavoro e la lotta alla povertà» ha sottolineato.

«È stato un anno difficile e doloroso, ma c’è bisogno di ritrovare fiducia, e il Comune non si sottrae al suo ruolo di guida», ha detto il sindaco che si è soffermato sul ruolo del vaccino: «Permette di vedere la luce in fondo al tunnel anche se siamo ancora agli inizi della campagna vaccinale». Gori ha aggiunto: «Farlo è un dovere civico e anche io lo farò appena sarà il mio turno. Se necessario, per la somministrazione, il Comune metterà a disposizione gli spazi».

Infine sul lavoro, oltre ai programmi già in atto (come Rinascimento), Bergamo punta al suo ruolo di Capitale della cultura 2023: «Sarà un traino per tutto il territorio - ha sottolineato Gori -, aspettando anche che a Bergamo arrivino ricadute positive dal Recovery Fund».

