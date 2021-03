(Foto by Ansa)

Vaccini Lombardia, dopo i disservizi

si dimette in blocco il Cda di «Aria»

Si sono tutti dimessi, come richiesto dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, i membri del Consiglio d’amministrazione della società Aria Spa. Lorenzo Gubian, già direttore generale della società, è stato nominato amministratore unico.

Si sono dimessi, come richiesto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tutti i membri del Consiglio d’amministrazione di Aria Spa. Il direttore generale della società, Lorenzo Gubian, è stato quindi nominato amministratore unico dell’azienda. Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, Marco Colombo, nel corso dell’audizione dello stesso Gubian, al quale è stato augurato buon lavoro.

«I disservizi informatici che si sono registrati nel corso della campagna vaccinale – aveva dichiarato Fontana nei giorni scorsi – hanno creato disagi a molti nostri cittadini e hanno inficiato il lavoro di tutti gli operatori - sanitari e non - che stanno lavorando con grande impegno e professionalità nei diversi Centri vaccinali». «È questo il motivo - ha aggiunto - per cui ho chiesto ai membri del Cda della società Aria di fare un passo indietro. In caso contrario disporrò l’azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società».

