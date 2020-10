Vaccini per l’influenza, si allarga la rete

124 sedi aggiuntive in 94 comuni - Mappa Vaccinazioni antinfluenzali: da Ats Bergamo la mappa delle sedi vaccinali per i 262 medici di medicina generale che non vaccinano nei loro ambulatori. Altri 386 medici vaccineranno nel proprio studio.

124 sedi distribuite in 94 comuni (in totale 256 postazioni, praticamente quasi una per medico) destinate ai 262 medici di medicina generale che hanno scelto di vaccinare al di fuori del proprio ambulatorio. E, ancora, circa 200.000 over 60 e oltre 25.000 bambini che saranno sottoposti a vaccinazione più 30.000 vaccini che andranno alle Asst per le categorie di loro competenza (cronici, fragili e personale sanitario). Completano il quadro 386 medici che, invece, vaccineranno presso il proprio studio. Sono questi i numeri principali della campagna delle vaccinazioni antinfluenzali per la provincia di Bergamo.

Oggi Ats e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci rendono nota la mappa con le sedi vaccinali per i 262 medici che hanno scelto di non effettuare la profilassi antinfluenzale nei propri spazi; ricordiamo una volta di più che gli altri 386 medici saranno operativi presso i loro ambulatori. Infine dal 12 ottobre tutti i cittadini e le cittadine che hanno diritto a ricevere il vaccino gratuitamente potranno contattare il proprio medico che fisserà gli appuntamenti come da prassi consolidata negli scorsi anni.

«Per quanto riguarda i 262 medici di assistenza primaria che vaccineranno negli spazi messi a disposizione nei comuni dalle stesse municipalità, dalla Curia e dall’Aler, il criterio che è stato seguito dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo è stato quello della massima capillarità, al fine di agevolare il più possibile la cittadinanza – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo – Se pensiamo che a settimana scorsa a livello regionale erano 700 gli spazi messi a disposizione dai Comuni e che 120 sono in provincia di Bergamo è facile rendersi conto con quale pervasività ci siamo mossi grazie alla collaborazione di tutti gli attori del territorio».

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo precisa che tutti gli assistiti che si troveranno senza medico per i più svariati motivi (dimissioni, pensionamenti, ecc) saranno vaccinati dalle continuità assistenziali diurne o da medici incaricati da Ats. Per tempi e luoghi di queste vaccinazioni seguiranno ulteriori indicazioni pochi giorni prima della campagna.

Dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dei Presidenti Assemblee dei Sindaci dei Distretti Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest (Marcella Messina, Gianbattista Brioschi, Gabriele Cortesi, Juri Imeri) : «Quest’estate il Consiglio di Rappresentanza e Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Distretti e degli Ambiti distrettuali hanno accolto la proposta Ats di estendere a tutti i Comuni l’invito a trovare spazi aggiuntivi da poter mettere a disposizione dei medici per la campagna vaccinale autunnale. Per questo nel mese di agosto sono stati contattati tutti i sindaci della provincia, che in poco tempo hanno compiuto un grande sforzo, segnalando moltissime sedi da poter adibire temporaneamente ad ambulatori. Le sedi proposte dai sindaci sono state così tante da risultare addirittura eccedenti rispetto alla richiesta dei medici di famiglia che hanno aderito alla proposta di utilizzo di sedi temporanee con caratteristiche tali da poter accogliere un significativo afflusso di persone garantendo al tempo stesso il distanziamento sociale. In crociata la richiesta dei medici con la disponibilità di sedi, sono state individuate quelle che verranno ora utilizzate nella seconda fase, quella operativa di somministrazione dei vaccini. È quindi doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i Sindaci che con il loro grande senso di responsabilità hanno risposto all’appello del Consiglio di Rappresentanza e di Ats, favorendo la possibilità di effettuare in tutta sicurezza il vaccino antinfluenzale, quest’anno più importante che mai». Qui di seguito l’elenco delle sedi.

COMUNE DI BERGAMO

-Colognola - Auditorium S. Sisto, via della Vittoria 1

-Borgo Santa Caterina - Borgo d’Oro, Via

-Borgo Santa Caterina, 33

-San Tomaso De Calvi - Centro Ricreativo per la Terza Età, via Caprera 6

-Valtesse - Centro Risorse

-Valtesse, Piazza S. Antonio da Padova, 34

-Centro - Ex chiesa Maddalena, via Sant’Alessandro 39

-Centro - Locali adiacenti alla Chiesa San Lazzaro, Via S. Lazzaro 18

-Centro - Sede ATS, via Gallicciolli, 4

-Malpensata - Gate Parco della Malpensata

-Villaggio degli Sposi - locali ex Banca, via Promessi Sposi, 19/B

-Redona - Polo Civico Via Papa Leone XXIII, 27

-Borgo Palazzo - Sala “Ex Scuderie”, Via Borgo Palazzo, 16

-S. Lucia - Sala Bassi ex Enel, Via Mazzini 6a/b

-Loreto - Sede Croce Rossa, via Croce Rossa, 2

-Loreto - Oratorio Parrocchiale via Loreto 5

-Loreto - Sala Consiliare Largo Guglielmo Rontgen, 3

-Boccaleone - Locali proprietà ALER Via Rovelli, 36/1

-Città Alta - Aula didattica Museo Scienze Naturali

-San Paolo - Auditorium, Piazzale S. Paolo 35

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 abitanti

Treviglio

Struttura Polivalente fraz. Castel Cerreto

Locali Ygea viale Piave 40

Coop Agape via Casnida 19

Dalmine

Centro Diurno Anziani, viale Locatelli 4



Seriate

Ambulatorio Sanitas via G. Donizetti 1

Centro diurno Comonte via Dolomiti 9

Romano

Palazzo Rubini ex servizi sociali, via Battisti

I COMUNI

