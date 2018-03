Vaccini, si rischia l’espulsione dall’asilo

E a Bergamo? Su L’Eco tutte le info Si ha tempo fino a sabato 10 marzo per presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei propri figli, o la prenotazione ad Ats per potersi mettere in regola.

Dall’11 marzo le famiglie che non hanno ancora assolto a tutti gli obblighi previsti dalla legge sui vaccini sono ufficialmente «fuorilegge», anche se le modalità di applicazione del provvedimento non trovano tutti d’accordo.

Se infatti dopo il 10 di marzo, secondo quanto previsto, le scuole materne e i nidi non dovrebbero più ammettere in classe i bambini non in regola con le vaccinazioni (per le famiglie degli studenti della scuola primaria sono invece previste sanzioni pecuniarie), con una comunicazione l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera ha invitato tutti a utilizzare prudenza nell’applicazione della legge e ad attendere gli ulteriori riscontri sui singoli casi che arriveranno da Ats dopo il 20 marzo.

A Bergamo come sta andando? Il rischio è che i bambini non vaccinati non possano partecipare alle attività in classe.

